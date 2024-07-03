المؤتمر الإقليمي لمنظمة "آلکو" يبدأ أعماله بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بدأت اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح المؤتمر الإقليمي للمنظمة القانونية الاستشارية الآسيوية الأفريقية (ALCO) تحت عنوان "منع ومكافحة الإرهاب: وجهات نظر آسيوية وإفريقية" في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الايرانية في طهران.

وتستضیف طهران، الیوم الأربعاء وغد الخميس، هذا المؤتمر.

ويحضر المؤتمر، نائب الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية "نجفي" ومستشار وزير الخارجية "عباس علي كدخدائي" والأمين العام للمنظمة ALCO، وممثلو الدول الأعضاء في هذه المنظمة ورؤساء الوكالات الأعضاء في ALCO بطهران، وممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة شنغهاي للتعاون وأساتذة الجامعات ومراكز الفكر.

وسيتم بالمؤتمر، شرح الآراء القانونية الدولية ووجهات نظر الدول الأعضاء في لجنة ALCO، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإیرانیة، فيما يتعلق بمنع ومكافحة الإرهاب في اطار أربع مراحل مع العناوين "منع ومكافحة الإرهاب من النظرية إلى العمل"، و"دور المنظمات الدولية والإقليمية في منع ومكافحة الإرهاب"، و"مسؤولية الحكومات والأفراد فيما يتعلق بالإرهاب" و"التعاون الإقليمي في منع ومكافحة الإرهاب".

کما ستتم مناقشة مختلف جوانب قضية مكافحة ومنع الإرهاب من وجهة نظر الدول الآسيوية والأفريقية.

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