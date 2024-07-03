مقتل جندي صهيوني وإصابة اثنان آخرين بعملية طعن شمال فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الإذاعة العبرية عن أحد المسعفين أن اثنين من المصابين جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأحدهما بحالة خطيرة، سرعان ما أعلن عن مقتله.

وأكدت قناة 11 العبرية مقتل جندي متأثرًا بإصابته في عملية الطعن بكرمئيل في الجليل.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن عملية الطعن وقعت في الطابق الثاني من المركز التجاري في منطقة الكرمئيل.

وأعلنت قوات الاحتلال أن معلومات وردت حول حادثة طعن نفذها مشتبه به في مدينة كرميئيل أصيب خلاله رجلان بجروح خطيرة وطفيفة.

وأضافت أنه “تم تحييد المنفذ” (إطلاق النار تجاهه وقتله)، بينما انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة.

وذكر موقع حدشوت بزمان الإسرائيلي أن منفذ عملية الطعن من منطقة دير الأسد في الجليل الأعلى.