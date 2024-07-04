ایران وترکمانستان یوقعان على اتفاق غازي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المساعد السياسي لمكتب رئاسة الجمهورية محمد جمشيدي انه تم من خلال الافادة من طاقات منظمة شنغهاي للتعاون، التوقيع على اتفاق غازي مع تركمانستان.

واضاف جمشيدي الموجود الان في استانة بكازاخستان برفقة رئيس الجمهورية بالانابة، انه وفقا للاتفاق، فان عملية شراء ومقايضة الغاز مع تركمانستان والتي يمكن ان تحل مسائل سكان شمال ايران في فصل الشتاء، تمت معالجتها بشكل قطعي من خلال الافادة من امكانات وطاقات منظمة شنغهاي للتعاون.

يذكر ان رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر يزور كازاخستان على راس وفيد سياسي واقتصادي رفيع للمشاركة في الدورة الـ 24 لمؤتمر قمة منظمة شنغهاي.

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