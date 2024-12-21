صاروخ يمني يصيب 30 إسرائيليا والجيش يحقق في فشل الاعتراض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش يحقق في سبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا، وقالت صحيفة هآرتس إن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط الصاروخ اليمني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في وقت مبكر اليوم، مضيفا أنه سقط في منطقة يافا جنوب تل أبيب.

ومن جهته، قال المتحدث العسكري باسم انصار الله يحيى سريع إنهم "قصفوا هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضاف سريع أن القصف يأتي ردا على مجازر الاحتلال في غزة والعدوان الإسرائيلي على اليمن، ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.

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