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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م

السفير الروسي: نسعى لتوقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في المستقبل المنظور

السفير الروسي: نسعى لتوقيع معاهدة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في المستقبل المنظور

قال السفير الروسي لدى طهران الكسي ددوف، نسعى للتوقيع على معاهدة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في المستقبل المنظور.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الروسي لدى طهران الكسي ددوف لدى لقائه محافظ اصفهان (وسط) ان ايران وروسيا منهمكتين بتنظيم معاهدة التعاون الاستراتيجي وهي تمر بمراحلها النهائية.

واضاف ددوف اننا نسعى للتوقيع على معاهدة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في المستقبل المنظور.

واعرب عن تمنياته باستمرار المسار الذي سلكه الرئيس الشهيد رئيسي لتعزيز التواصل بين البلدين.

واكد انه مع التوقيع على هذه المعاهدة، فان البلدين سيشهدان زيادة في تداول السلع بينهما.

وفي معرض اشارته الى اهمية محافظة اصفهان في تعزيز العلاقات بين ايران وروسيا قال السفير الروسي ان صادرات منتجات اصفهان الى روسيا خلال الشهرين الاولين من السنة الايرانية الحالية تجاوزت المليون دولار اي بزيادة خمسة اضعاف عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال ان اصفهان تمثل وجهة سياحية جيدة للمواطنين الروس موضحا اننا شهدنا زيادة بنسبة الضعفين في تبادل السياح بين البلدين.

رمز الخبر 1946121

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