عبداللهيان يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير روسيا الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى السفير الروسي الجديد لدى جمهورية إيران الإسلامية ، أليكسي دوف، بوزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، في بداية مهمته في طهران اليوم (الاثنين) وسلم نسخة من أوراق اعتماده له.

وحل اليكسي دوف محل السفير الروسي السابق لدى طهران لوان جاغاريان الذي كان قد التقى قبل اسبوعين وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

واعتبر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى استقباله السفير الروسي الجديد في طهران، اللقاءات والمكالمات الهاتفية بين رئيسي إيران وروسيا بانهما عامل لدفع العلاقات بين البلدين واشار الى الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات معربا عن أمله في أن يشهد مستوى العلاقات بين البلدين نموا يتناسب مع الطاقات المتاحة.

بدوره أشار السفير الروسي الجديد في هذا اللقاء إلى مستوى وأبعاد التعاون الواسع بين البلدين وأكد عزم الحكومة الروسية على النهوض بالعلاقات بين البلدين.

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