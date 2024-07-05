انتهاء التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية/ بدء فرز الأصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

وزارة الداخلية الايرانية تعلن انتهاء التصويت وبدأ فرز الاصوات

بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية، أُغلقت أبواب مراكز الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد الوصول إلى الساعة 24:00 من مساء اليوم الجمعة 5 يوليو انتهت عملية جمع أصوات الجولة الثانية من الدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة، وبعد ذلك تم فتح صناديق الاقتراع وبدأ فرز الأصوات.

وسيتم قراءة نتائج الأصوات التي تم الحصول عليها من قبل المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد بعد جمعها وإرسالها إلى وزارة الداخلية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبلغ نحو 47 بالمائة حتى الساعة العاشرة والنصف

تجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 40 بالمائة وبلغت نحو 47 بالمائة بحلول الساعة العاشرة والنصف.

وفي الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت بحضور 4 مرشحين، حصل " مسعود بزشكيان" على 10415991 صوتا، وسعيد جليلي على 9473298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3383340 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 206397 صوتا، وبذلك تاهل بزشكيان وجليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

اسلامي: تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الـ 24:00 بتوقيت طهران

قال المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد محسن اسلامي بموافقة وزير الداخلية، تم تمديد ساعات التصويت في جميع الفروع في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 24:00.

حتى الساعة 20:30... نسبة المشاركة تجاوزت 40%

حسب تقديرات مهر الميدانية، مع زيادة أعداد الناخبين في مراكز الاقتراع، تجاوزت نسبة المشاركة 40%.

و ان حسب التقديرات الميدانية، ومع ارتفاع أعداد الناخبين في مراكز الاقتراع في عموم البلاد، تجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات 40%. وشارك 24,535,185 شخصًا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتم تحطيم هذا الرقم القياسي بحلول الساعة 20:25 مساء.

حتى الساعة 19:30... مشاركة أكثر من 21 مليون شخص في الانتخابات

حسب تقديرات مهر الميدانية تم الحصول على أكثر من 21 مليون صوت حتى الساعة 19:30، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 15% مقارنة بالجولة الأولى.

إن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مستمرة فيما تم الإدلاء بأكثر من 21 مليون صوت حتى الساعة 19:30، وهو ما يزيد بأكثر من 3 ملايين صوت عن عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في نفس الوقت في الجولة الأولى من الانتخابات.

وبهذه الطريقة، وبافتراض نفس معدل التصويت في كلا الفترتين، سنشهد زيادة كبيرة في المشاركة.

وزارة الداخلية الايرانية تعلن تمديد عملية الاقتراع حتى الساعة الـعاشرة مساءا

قال المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: نظراً لاقبال الشعب للانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد، سيتم تمديد عملية الاقتراع في جميع الفروع حتى الساعة العاشرة مساءا.

المتحدث باسم مقر الانتخابات بوزارة الداخلية يعلن عن تمديد عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءا

قال المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: نظراً لاقبال الشعب للانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء البلاد، سيتم تمديد وقت التصويت في جميع الفروع حتى الساعة الثامنة مساءا.

العميد أشتياني يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14

أدلى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 في حي الشهيد فلاحي.

روحاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني بصوته في الانتخابات الرئاسية.

اللواء باقري وبهادري جهرمي وشمخاني يدلون باصواتهم في الانتخابات

ادلى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري والمتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي وامين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق، علي شمخاني والاستاذ الجامعي المنتقد صادق زيباكلام بأصواتهم في الانتخابات.

وزیر الخارجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة من خلال حضوره في مركز الاقتراع المتنقل الموجود بقسم مكتب الخدمات بوزارة الخارجية.

تمديد فترة الاقتراع في اليابان بسبب اقبال لافت من الناخبين

بسبب المشاركة الحماسية للإيرانيين المقيمين في اليابان في الانتخابات الرئاسية، تم تمديد فترة التصويت لساعتين اضافيتين.

زيادة بنسبة 20% في مشاركة الشعب في انتخابات الجولة الثانية

أعلن محافظ طهران عن مشاركة الناس في مراكز الاقتراع منذ فتح ابواب مراكز الاقتراع، قائلا: "رأينا تسارع الناس في الحضور إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة 8:30، وبناءً على ذلك فقد أظهر هذا الحضور نمواً بنسبة 20٪ مقارنة بالأسبوع السابق".

الفنانون الايرانيون يدلون بأصواتهم في قاعة "وحدت" وسط طهران

ادلى الفنانون الايرانيون بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في قاعة "وحدت" المختصة للفنانين، وسط طهران لاختيار الرئيس المقبل من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

سعيد جليلي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ادلى مرشح الانتخابات الرئاسية الـ14 سعيد جليلي بصوته قبل دقائق في الجولة الثانية من الانتخابات في مدينة قرجك جنوب طهران.

مسعود بزشكيان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى مرشح الانتخابات الرئاسية الايرانية مسعود بزشكيان بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من خلال حضوره في مدينة قدس شرق العاصمة طهران.

العميد حاجي زاده: مشاركة الشعب في الإنتخابات ستعزز اقتدار وقوة إيران في المنطقة والعالم

قال قائد قوة الجو -فضائية بالحرس الثوري الايراني العميد اميرعلي حاجي زاده بعد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: "إن مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات ستسهم في تعزيز اقتدار إيران وهويتها في المنطقة والعالم".

الرئيس الايراني الاسبق ورئيس البرلمان السابق وشقيق قائد الثورة يدلون بأصواتهم في الانتخابات

ادلى الرئيس الايراني الاسبق، السيد محمد خاتمي وشقيق قائد الثورة، هادي خامنئي ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات.

رئيس السلطة القضائية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

أدلى رئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني إيجئي بصوته، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

رئيس البرلمان الايراني يدلي بصوت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ادلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف صباح اليوم الجمعة بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الـ14 الذي يتنافس فيها كل من المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

القائم بأعمال رئيس الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حضر صباح اليوم الجمعة 7 يوليو، القائم باعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقر الانتخابات في وزارة الداخلية وأدلى بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

قائد الثورة الاسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي بصوته في الدقائق الأولى من الجولة الثانية من "الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة" بالحضور عند صندوق الاقتراع المتنقل رقم 110 في حسينية الإمام الخميني (رض).

وقال قائد الثورة الاسلامية في تصريحات له بعد الادلاء بصوته بالجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية: "الحمد لله، إنه يوم جيد. يوم حضور شعبنا العزیز ومشاركته في الانتخابات، وهو أمر سياسي مهم للبلاد، سمعت أن شغف وحماسة الشعب واهتمامهم أصبح أكثر من ذي قبل، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر يبعث على السرور".

وأضاف: "إن شاء الله سيتمكن شعبنا العزيز من التصويت واختيار الأفضل وفي هذه المرحلة يجب أن تكثف جهود وإرادة الشعب حتى ينهوا العمل و إن شاء الله سيكون لنا غدا رئيس الجمهوریة وسینتخب" .

وسأل سماحته الله عز وجل أن يوفق الشعب ويزدهر البلاد و أن یجعل كل من یسعی في هذا الطريق تحت فضله ورحمته.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرابعة عشرة، المرشحان: مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.

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