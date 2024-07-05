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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٣٨ م

باقري كني: بعض الدول الغربية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات

باقري كني: بعض الدول الغربية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات

قال وزير الخارجية بالإنابة" علي باقري كني": إن الدول التي تتشدق بالديمقراطية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات وقام بعض الاشخاص فيها بخلق أجواء لا مبرر فيها للناخبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر باقري في حديث للصحفيين، الانتخابات يجسد السيادة الإسلامية في إيران ليتمكن الشعب من خلالها من تقرير مصيرهم.

وأضاف: إن كندا التي تتشدق بحقوق الانسان وقفت بوجه الشعب الايراني وحقه في المشاركة في الانتخابات ولم تسمح لاجراء الانتخابات فيها كما إنها وضعت حرس الثوري في قائمة الجماعات الارهابية تماشيا للصهاينة والارهابيين.

وتابع: إن الايرانيين المقيمين في بعض الدول الاوروبية والغربية واجهوا الاسبوع الماضي بعض المشاكل للمشاركة في الانتخابات حيث قام بعض الاشخاص باللجوء إلى العنف لعرقلة مشاركة الإيرانيين في الانتخابات وإن هذه الدول لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1946163

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