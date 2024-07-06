بايدن يبرر أداءه في المناظرة ويؤكد أنه "الأنسب" للفوز على ترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال بايدن الديمقراطي (81 عاما) في مقابلة مع جورج ستيفانوبولوس من شبكة "إيه بي سي نيوز" الجمعة، إنه "وحده المسؤول عما حدث" في المناظرة التي بثتها شبكة "سي إن إن"، وتابع أنه "مر بليلة سيئة قبل المناظرة".

وأجرى بايدن المقابلة مع "أي بي سي نيوز" في ماديسون بولاية ويسكونسن، بعد حضوره تجمعا لأنصاره، مؤكدا على "بقائه في السباق" لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وشرح بايدن أنه لم يتمكن من التعافي والراحة من الرحلات الخارجية التي أجراها، إذ أنه "كان مريضا ويشعر بالتعب"، وقال: "في الحقيقة، الأطباء معي، سألتهم عما إذا كانوا قد أجروا اختبارات كوفيد لأنهم حاولوا معرفة ما إذا كنت مصابا بعدوى فيروسية أم لا"، لكن طبيبه أكده له أنه كان مصابا "بنزلة برد شديدة".

وذكر أنه "لم يقل أحد أنني بحاجة إلى اختبارات عصبية ومعرفية ومازلت بحالة جيدة"، لافتا إلى أنه قام " قام بالعديد من التجمعات والمناسبات الهامة منذ المناظرة".

وطيلة 90 دقيقة في المناظرة، واجه بايدن صعوبة في التعبير عن نفسه بوضوح، فتلعثم وفقد تسلسل أفكاره.

وتتصاعد داخل حزبه الأصوات التي تطالبه بأن يثبت أن لديه الطاقة لدحر ترامب في نوفمبر والقدرة على القيادة في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى، وبهذا الشأن قال الرئيس الأميركي، إن "السيناتور مارك وارنر هو الوحيد الذي يطالب بانسحابي من السباق الرئاسي ولدي وجهة نظر مختلفة معه".

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