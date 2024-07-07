تطلعات مستقبلية للشعب الايراني...ماهي الأولويات الاقتصادية التي يجب ان يهتم بها الرئيس المنتخب؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرض الخبير الاقتصادي عباس علوي راد في مقابلة صحفية، الأولويات الخمس التي يجب ان تهتم بها حكومة الرئيس المنتخب بها على مدي القصير.

ونظرا لتزامن بعض الملاحظات الاقتصادية والسياسية في النصف الثاني من هذا العام، ينبغي إدراج العديد من التدابير في مجال التخفيض النسبي لاختلال توازن الطاقة وإصلاح سياسة مراقبة الميزانية العامة على جدول الأعمال في نفس الوقت.

وفيما يلي، نذكر خمس أولويات رئيسية للرئيس المنتخب على مدى القصير:

1- معرفة الاسباب الدقيقة للتأخر في نمو القيمة المضافة لقطاعين إنتاجيين للاقتصاد الإيراني (الصناعات والمناجم والزراعة) من إجمالي النمو الاقتصادي للبلاد في السنوات التي تلت كورونا.

2- مراجعة الأداة الرقابية للرقابة على بعض ميزانيات البنوك من قبل البنك المركزي وضبطها، حيث ان الطريقة التي يستخدمها البنك المركزي لا يمكن أن تكون دائمة.

3- إدارة التوقعات التضخمية للأطراف الاقتصادية للبلاد، خاصة في النصف الثاني من العام الايراني الحالي ـ وفي نفس الوقت مع الموجات المستقبلية المحتملة لدونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024م للولايات المتحدة الأمريكية.

4- الاعتراف بسوق العملات غير الرسمية، والتوجه نحو توحيد أسعار العملات المتعددة وإدارة سعر الصرف على اساس آراء الخبراء المعنيين.

5- محاولة السيطرة على جزء على الأقل من اختلال توازن الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد والحد منه باستخدام معرفة الخبراء المحليين إلى جانب الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل.

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