الرئيس الجزائري يهنئ بزشكيان بانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس جمهورية الجزائر "عبد المجيد تبون"، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية ايران المنتخب "مسعود بزشكيان"؛ معبرا فيها، باسمه وباسم الجزائر حكومة وشعبا، عن تهانيه الحارة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتمنى الرئيس الجزائري لنظيره الايراني المنتخب حديثا، "التوفيق والسداد في مهامه النبيلة السامية؛ بما يلبي تطلعات الشعب الإيراني الشقيق".

كما جدد تبون في رسالته الى بزشكيان، ارتياحه للمستوى الذي بلغته "علاقات الأخوة والتعاون" بين البلدين؛ مؤكدا عزم الجزائر على تعزيز هذه الاواصر والارتقاء بها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.