  1. إيران
  2. الثقافة
٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٣ ص

ضريح الإمام الرضا عليه السلام يكتسي بالسواد عشية شهر محرم الحرام

ضريح الإمام الرضا عليه السلام يكتسي بالسواد عشية شهر محرم الحرام

تزامنا مع اليوم الأول من شهر محرم الحرام، شهر الحزن والأسى عند الشيعة، تم استبدال علم قبة ضريح الامام الرضا عليه السلام إلى اللون الأسود حدادا لايام محرم الحرام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن أعلام الحداد الحسيني السوداء ترفرف، في ضريح الامام الرضا عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

وبهذه المناسبة، تم إعداد برامج عزاء مختلفة في العتبة الرضوية المقدسة حتى يتمكن زوار وجيران هذا المرقد المقدس من إظهار إخلاصهم وحبهم للإمام الحسين (ع) وأصحابه الكرام من خلال حضورهم هذه المراسم.

ومن هذه البرامج يمكن أن نذكر تلاوة القرآن الكريم، والتأبين والرثاء، والخطب الدينية، وإقامة مجالس العزاء في الأروقة المختلفة.

مما لا شك فيه أن الحضور إلى مرقد الإمام الرضا (ع) في أيام عزاء الشهداء سيكون فرصة كبيرة لتهذيب النفس وتعميق الارتباط بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.

/انتهى/

رمز الخبر 1946242

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات