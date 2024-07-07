ضريح الإمام الرضا عليه السلام يكتسي بالسواد عشية شهر محرم الحرام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن أعلام الحداد الحسيني السوداء ترفرف، في ضريح الامام الرضا عليه السلام بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام.

وبهذه المناسبة، تم إعداد برامج عزاء مختلفة في العتبة الرضوية المقدسة حتى يتمكن زوار وجيران هذا المرقد المقدس من إظهار إخلاصهم وحبهم للإمام الحسين (ع) وأصحابه الكرام من خلال حضورهم هذه المراسم.

ومن هذه البرامج يمكن أن نذكر تلاوة القرآن الكريم، والتأبين والرثاء، والخطب الدينية، وإقامة مجالس العزاء في الأروقة المختلفة.

مما لا شك فيه أن الحضور إلى مرقد الإمام الرضا (ع) في أيام عزاء الشهداء سيكون فرصة كبيرة لتهذيب النفس وتعميق الارتباط بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.

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