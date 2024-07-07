ايران تقترح تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

وأفادت اوكالة مهر للأنباء، على هامش اجتماع الـ104 لاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC)، والذي عقد يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين (2 و 3 تموز/يوليو) وبحضور أعضاء هذا الاتحاد من جميع أنحاء العالم، اما شخصيا واما افتراضيا، اجرى الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية الایرانية " ميعاد صالحي" محادثة هاتفية مع رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) فرانسوا دافين، أثناء مشاركتهما افتراضيا في هذا الاجتماع، وتباحثا فيما يتعلق ببعض القضايا الثنائية والإقليمية.

انجازات ایران في السكك الحدیدية

في هذه المحادثة الهاتفية، قدم صالحي تقريرا موجزا عن التقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات الثلاث الماضية في السكك الحديدية بالجمهورية الإسلامية الایرانیة في مختلف المجالات.

ومن هذه الانجازات التقلیص المستمر للحوادث، الزيادة في حركة الركاب والجهود المبذولة فيما يتعلق باختراق التكنولوجيا واستعداد السكك الحديدية الإيرانية للمشاركة في مشاريع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC)، وخاصة المشاريع المتعلقة باحتياجات السكك الحديدية الإيرانية.

علاوه علی ذلك تحديد مشاريع جديدة في شركة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية من أجل حل المشاكل التقنية للسكك الحديدية في إيران،عقد ندوات وورش عمل تدريبية لخطوط السكك الحديدية الإيرانية والسكك الحديدية الإقليمية وفقا لطلباتها واحتياجاتها المشتركة.

ومن انجازات هيئة السكك الحديدية الایرانية المشاركة في أنشطة قاعدة توحيد الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وخاصة في مسألة تحديث قسائم الاتحاد وتحويلها إلى معايير السكك الحديدية الدولية (IRS)، وتوفير الخبرات وتبادل المعرفة التقنية تحت تصرف السكك الحديدية الإيرانية مع UIC، وكذلك الترويج تم الإعلان عن موقف ودور المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في طهران.

وبدوره أعرب رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية عن ارتياحه للتقدم المحرز في السكك الحديدية الإيرانية، مصرحا بان الاتحاد الدوليللسكك الحديدية يتابع دائما أنشطة وتقدم أعضائه معربا عن امله في أن يتمكن من السفر الى طهران قريبا وزيارة الأنشطة و انجازات السكك الحديدية الإيرانية.

كما اعلن الى انه يتطلع الى عقد اجتماع شامل مع الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية الایرانية " ميعاد صالحي" للتشاور وتبادل الاراء حول سبل زيادة التعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والفوائد والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها لهيئة السكك الحديدية بهذا التعاون الوثيق.

دور إيران المحوري في توسيع أنشطة السكك الحديدية في المنطقة

كما اكد رئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية أن السكك الحديدية الإيرانية هي إحدى خطوط السكك الحديدية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تم اختيارها كنائب للجمعية الإقليمية للشرق الأوسط للاتحاد الدولي للسكك الحديدية ويمكن أن تلعب دورا رائدا ومحوريا في تطوير أنشطة السكك الحديدية في المنطقة.

تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية

وفي جزء آخر من هذه المحادثة، تناول الرئيس التنفيذي لهيئة السكك الحديدية الإيرانية مسألة تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية،اوضح صالحي بأن وانطلاقا من ان الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هو بمثابة منظمة فنية دولية،ولم نتوقع دخول هذا الاتحاد في قضايا سياسية، لكن ما شهدناه من إصرار ومتابعة الرئيس السابق لهذا الاتحاد على تعليق عضوية السكك الحديدية الروسية والبيلاروسية من هذا الاتحاد بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من معارضة بعض الأعضاء، بما في ذلك السكك الحديدية الصينية والإيرانية، غير هذا الإجراء.

وفي اشارة الى جرائم الصهاينة الهمجية بحق اهل غزة وقتل أكثر من 30 ألف شخص بريء من الرجال والنساء والاطفال، وجرح أكثر من 100 ألف إنسان،اعتبر صالحي بأن هذا الامر يؤلم حقا قلب كل ضمير حي، مضيفا بأن عدم الرد على هذه الجرائم وعدم تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية يعد أمرا غير مقبول ولا ينبغي التعامل معه بطريقة تخلق الانطباع بأن هناك معايير مزدوجة يتم تطبيقها في هذا الاتحاد الدولي.

وتابع انه يجب على الجميع ، كأعضاء في الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أن يتفاعل مع هذه الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل الذين يتعرضون لالة القتل الصهيونية الهمجية، وأن نسجل دورنا التاريخي في هذا الصدد.

وأضاف: علينا جميعا، كأعضاء في مجتمع السكك الحديدية العالمي، أن نتفاعل مع هذه الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل الذين يتعرضون لصواريخ النظام الصهيوني الهمجية، وأن نلعب دورنا التاريخي في هذا الصدد. وإذا فشلنا في هذا المجال، فسوف تتساءل الأجيال القادمة عنا.

و صرح صالحي : بصفتي رئيس هيئة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونائب المنتدى الإقليمي لسكك حديد الشرق الأوسط، أتوقع من حضرتكم كرئيس للاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) أن يتم تعليق عضوية الکیان الصهیونی ومن الضروري طرح هذه القضية على جدول أعمال الجمعية العمومية لهذا الاتحاد.

وبالمقابل اعتبر دافين ما طرحه صالحي مسألة حساسة ومهمة وكانت محل اهتمامه، ولهذا السبب سارع الى الرد على الرسالة التي أرسلتها هيئة السكك الحديدية الإيرانية بهذا الخصوص، وادان شخصيا هذه الجرائم المدانة ايضا على الساحة الدولية و في محكمة لاهاي الدولية .

وردا على اقتراح رئيس هيئة السكك الحديدية الإيرانية، اعتبر دافين انه من الضروري إثارة هذا الاقتراح مع كافة اعضاء الاتحاد الدولي للسكك الحديدية أولا، واوضح انه سيتابع هذا الموضوع شخصيا ويجري المباحثات والاتصالات اللازمة وسيقوم فيما بعد بإبلاغ صالحي بالنتيجة.

وتابع انه وفي الخطوة التالية، سوف يقوم الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بنشر بيان يدين فيه جرائم الصهاينة في غزة، لافتا الى انه من الضروري ايضا إثارة هذه القضية في الجمعية الإقليمية للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، ومن الضروري أولا اتخاذ موقف قوي ومنسق من قبل الجمعية الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية ثم يجب اعتماد هذه القضية على جدول أعمال اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

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