كنعاني: ستبقى وصمة عار الجرائم الصهاينة في غزة على جباه داعمي هذا الكيان الى الابد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على موقع "ايكس": "جرائم الحرب وقتل الفلسطينيين، وخاصة الأطفال المضطهدين، على يد مجرمي الحرب الصهاينة تتواصل بلا رحمة في غزة".

وأضاف كنعاني: "بحسب المصادر الفلسطينية الرسمية فإن عدد شهداء الحرب على غزة بلغ 38153 وعدد الجرحى 87828، ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض".

وتابع: "كما استشهد 5 صحفيين خلال الـ12 ساعة الأخيرة في قطاع غزة، ويصل عدد الصحفيين الذين استشهدوا في هذه الحرب إلى 158 شخصا".

وأوضح: "في ظل هذه الجرائم، يواصل داعمو الكيان الصهيوني المعروفون ترديد شعارات حقوق الإنسان، والتدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى بلا خجل".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن وصمة عار دعم كل هذه الجرائم الصهيونية في قطاع غزة ستبقى إلى الأبد على جباه داعمي هذا الكيان".

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