المحرم في باكستان، مظاهر الوحدة الإسلامية واليقظة ضد الفرقة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه اليوم في باكستان هو بداية السنة القمرية الجديدة واليوم الأول من الشهر المحرم، وهو الشهر الذي يحظى باحترام كبير بين المجتمع الإسلامي وأتباع الديانات الأخرى في هذا البلد المجاور. وفي هذا الشهر، يؤكد الزعماء دينيون على ضرورة توظيف فلسفة الانتفاضة الحسينية من أجل الوحدة واليقظة ضد الفرقة والتطرف.

انطلاقا من هذا أشاد الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، خلال رسالتيهما بمناسبة بداية السنة القمرية الجديدة وشهر محرم الحرام، بالإمام الحسين (ع) واستشهاد أصحابه الأوفياء في كربلاء، ووصف حادثة عاشوراء بأنها مظهر من مظاهر المعركة بين الحق والباطل.

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