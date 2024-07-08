السوداني: ضرورة موقف حازم إزاء العدوان على غزة ومنع التصعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بحث إجراءات المضيّ في إنهاء "مهمة" القوات الأمريكية، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

كما شهد اللقاء "بحث الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزّة، إذ أشار السوداني إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية وموادّ الإغاثة في ظلّ الحصار الخانق، وعدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الإبادة الجماعية" وفقاً للبيان.

وأكد الحاجة إلى موقف حازم إزاء العدوان، وضرورة منع التصعيد بما يهدد باتساع نطاق الصراع.

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