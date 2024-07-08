  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٤:٤٨ م

السوداني: ضرورة موقف حازم إزاء العدوان على غزة ومنع التصعيد

السوداني: ضرورة موقف حازم إزاء العدوان على غزة ومنع التصعيد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، جرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بحث إجراءات المضيّ في إنهاء "مهمة" القوات الأمريكية، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

كما شهد اللقاء "بحث الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزّة، إذ أشار السوداني إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية وموادّ الإغاثة في ظلّ الحصار الخانق، وعدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الإبادة الجماعية" وفقاً للبيان.

وأكد الحاجة إلى موقف حازم إزاء العدوان، وضرورة منع التصعيد بما يهدد باتساع نطاق الصراع.

/انتهى/

رمز الخبر 1946308

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات