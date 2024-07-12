السوداني يؤكد رفض التوغل التركي في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت فيه مناقشة أهم الموضوعات والمستجدات الأمنية، كما تمّ بحث القضايا المطروحة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها".



وأضاف، أن "المجلس تناول موضوع التدخلات والخروقات التي تمارسها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة، حيث تمّ التأكيد على رفض التوغّل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسياً مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني".



ووجه رئيس الوزراء العراقي بحسب البيان، بـ"إرسال وفد برئاسة مستشار الأمن القومي إلى إقليم كردستان العراق؛ من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية".



ودعا المجلس وفقا للبيان، جميع الأطراف والقوى الوطنية لـ"مساندة موقف الحكومة في هذا الأمر، مجدداً الموقف العراقي المبني على الدستور والقانون، الذي يمنع الاعتداء على أراضيه، أو استعمال الأراضي العراقية لتكون منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".



وأضاف، أنه "نظر في الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".



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