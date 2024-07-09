العميد سريع: نفذنا بمشاركة المقاومة العراقية عملية عسكرية ضد هدف حيوي في "إيلات"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سريع إنّه تمّ تنفيذ العملية، عبر استخدام "عددٍ من الطائرات المسيرة"، مؤكّداً وصولها إلى أهدافها بنجاح.

وأضاف سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكريةِ المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العُدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ومن جهتها، أعلنت المقاومة الإسلامية العراقية مسؤوليتها ضمن العملية المشتركة، مؤكّدةً استمرارها في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة الفلسطينيين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين، من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

ويُذكَر أنّه، قبل أيام، أعلن العميد سريع تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، ضربت هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة، موضحاً أنّ العملية تمت عبر عدد من الصورايخ المجنّحة، مشدداً على أنّها حققت أهدافها بنجاح.

وفي كلمة له، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، إنّ "المقاومة العراقية مستمرة في قصف الأهداف الحيوية، وإن العمليات المشتركة مع الجيش اليمني مسار عظيم ومهم".

وأشاد بيان المسيرات المليونية اليمنية، في وقتٍ سابق، بالعمليات العسكرية للمقاومة الإسلامية العراقية، والعمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مع المقاومة العراقية، كما أشاد بعمليات المقاومة في لبنان، واصفاً إياها بـ"النوعية والمؤثرة والمتصاعدة".

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