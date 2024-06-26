القوات المسلحة اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي جديد سفينة إسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد سريع، مساء الثلاثاء أنه تم تنفيذ العملية النوعية بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد نجاح العمليات التجريبية.

وأوضح العميد سريع، أن الصاروخ يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق وعلى مسافات طويلة وكما أثبتت هذه العملية ذلك.

وأضاف أن القوات المسلحة مستمرون في تطوير قدراتنا العسكرية لتعزيز دورنا الجهادي لإسناد المقاومة الفلسطينية عسكريا وللدفاع عن اليمن العزيز.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وسيوزع الإعلام الحربي لاحقا مشاهد عملية إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد على سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العربي.

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