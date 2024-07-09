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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ ص

قلق أمريكي من توسيع العلاقات بين روسيا والهند

قلق أمريكي من توسيع العلاقات بين روسيا والهند

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها تجاه علاقات نيودلهي مع موسكو على خلفية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين: "عبرنا للهند بشكل واضح عن قلقنا إزاء علاقاتها مع روسيا".

وأضاف أن واشنطن تأمل بأن الهند أو أي دولة أخرى ستؤكد أثناء تواصلها مع روسيا بشأن النزاع الأوكراني على "ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا" حسب تعبيره.

ويذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقوم بزيارة رسمية لروسيا يومي 8 و9 يوليو.

وقد التقى مودي في إطار زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن تجري المباحثات بين الزعيمين اليوم الثلاثاء 9 يوليو.

/انتهى/

رمز الخبر 1946334

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