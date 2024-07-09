العميد شيرازي: إيران بامكانها ان تنفذ عمليات مثل" عملية الوعد الصادق" باقتدار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد شيرازي، إن فعالية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي نتيجة لجهود أعزائكم في الجيش تحت قيادة سماحة القائد . قبل الثورة وفي بدايتها، كنا معتمدين على الخارج ومحتاجين، ولكن مع خطة القائد لعام 1980، ذهبنا نحو الاكتفاء الذاتي ومن وضع كنا معتمدين فيه على الأجانب، وصلنا إلى نقطة حيث لقد امتدت القوى العظمى والدول الأخرى إلينا لتلبية احتياجاتها.

وفي إشارة إلى القدرات العسكرية والدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تابع: "نحن الآن في مرحلة يمكننا فيها تنفيذ عمليات مثل الوعد الصادق باقتدار وإظهار جزء من قدراتنا للعالم".

وقال العميد شيرازي عن عملية الوعد الصادق: كان لهذه العملية الأثر العميق على شباب العالم وعلى الرأي العام، وخاصة قوى الاستكبار.

وأكد مدير المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة: أمر القائد الأعلى للقوات العليا هو تعزيز نقاط القوة والقضاء على نقاط الضعف كما فعلتم حتى الآن.

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