شمخاني يروي لحظة استهداف الكيان الصهيوني له.. لقد تأذو مني لهذا كنت هدفا لهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المستشار السياسي للقائد الأعلى علي شمخاني قال في لقاء تلفزيوني: أعرف لماذا كنت هدفا للاغتيال ولكن لا يمكنني الحديث عن السبب الآن، ولكن يمكن القول أني أذيتهم كثيرا.

وحول لحظة استهدافه قال: بعد استهداف منزلي بقيت ٣ ساعات تحت الأنقاض في البداية اعتقدت أن زلزالا قد وقع ولكن عندما سمعت صوت السيارة عرفت أنه لم يكن زلزال، لكن عندما سمعت اصوات السيارات علمت اننني تعرضت للاستهداف من العدو الصهيوني، مؤكدا: لم أخف حتى لو للحظة من الهجمة الصهيونية.

واضاف شمخاني: أصبت بكسور في صدري وصليت الصبح وأنا تحت الأنقاض.

واشار شمخاني: كذبوا عندما قالوا أنه تم بتر أقدامي، وحتى لو قطعت أقدامي ماذا أفعل بها؟

واشار شمخاني إلى ان المفاوضات لم تكن للاتفاق، بل للخداع، وقال: كنا نعلم أن المفاوضات لم تكن للوصول الى اتفاق بل كانت لتأجيج الأوضاع الداخلية للبلاد وخلق الفوضى والاحتجاج، ولكن الشعب لقنهم درسا وعرفوا أنهم حمقى.

واضاف لكن رأينا تعاطفًا غريبًا، تعاطفًا نابعًا من إدراك أهمية إيران وضخامة المكر والخداع لدى أمريكا وإسرائيل.

واكد شمخاني انه فهم دقة الضربات الايرانية من شدة غضب وسائل الإعلام الأجنبية.

وصرح المستشار السياسي للقائد الأعلى علي شمخاني: كنا نعلم أننا سنتعرض للهجوم ووضعنا خطة لمواجهته ونعرف ما لدينا من قدرات.