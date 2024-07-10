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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٣٢ ص

خلال اتصال هاتفي تلقاه من بشار الاسد؛

بزشكيان يؤكد على دعم إيران لسوريا ومحور المقاومة

بزشكيان يؤكد على دعم إيران لسوريا ومحور المقاومة

بحث الرئيس السوري، بشار الأسد، مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها على مختلف الأصعدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اتصال هاتفي أكّد الأسد أنّ العلاقة بين سوريا وإيران تقوم على "الوفاء المتبادل وتستند إلى المبادئ"، مشيراً إلى أنّها تستمدّ قوّتها من "مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية".

ومن جانبه، أكّد بزشكيان دعم بلاده لسوريا والمقاومة، مشدّداً على تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وتوجّه إليه قائلاً إنّه سيعمل معه من أجل تعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية - الإيرانية، وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي.

وأضاف: "ستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها".

/انتهى/

رمز الخبر 1946362

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