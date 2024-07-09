شهباز شريف: اسلام أباد تؤكد على تعزيز العلاقات الشاملة مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب شهباز شريف، في اتصال هاتفي مع بزشكيان الرئيس المنتخب لجمهورية إيران الإسلامية، عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وفي البيان الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الباكستاني، نقل شهباز شريف تحياته الحارة إلى سماحة القائد آية الله الخامنئي(مد ظله العالي)، وهنأ الأمة الإيرانية على إجراء الانتخابات الرئاسية والانتقال الناجح للقوة السياسية من خلال العملية الديمقراطية.

وأضاف: إيران وباكستان كدولتين جارتين وشقيقتين ترتبطان ببعضهما البعض بقواسم مشتركة في التاريخ والدين والثقافة والتقاليد.

وتمنى رئيس وزراء باكستان النجاح لبزشكيان خلال فترة رئاسته وقال: إن إسلام آباد حريصة على العمل بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة في طهران لزيادة تعزيز العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الشامل في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة والشؤون الإقليمية.

وأكد: إن القرارات المشتركة للبلدين خلال الزيارة التاريخية التي قام بها آية الله السيد إبراهيم رئيسي، الرئيس الشهيد الإيراني في أوائل شهر مايو من هذا العام، قد خلقت أساسًا جيدًا للغاية لشراكة ثنائية مفيدة بين إيران وباكستان.

ومن جهته شكر بزشكيان، رئيس وزراء باكستان على تهنئته، وأعرب الرئيس الإيراني المنتخب عن رغبته في زيادة تعميق العلاقات طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: أن رئيسي البلدين ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية واتفقا على مواصلة التنسيق والمشاورات الوثيقة.

ويضيف هذا البيان: إن المحادثة الهاتفية بين رئيس وزراء باكستان والرئيس الإيراني المنتخب تظهر روابط الصداقة والأخوة القوية بين البلدين والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

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