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٠٩‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:١٢ م

خلال لقائه الرئيس المنتخب؛

رئيس السلطة القضائية: نتعاون مع الحكومة المقبلة لتوسيع العدالة الاجتماعية

رئيس السلطة القضائية: نتعاون مع الحكومة المقبلة لتوسيع العدالة الاجتماعية

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية، حجة الاسلام غلامحسين محسني ايجئي ان السلطة القضائية مستعدة للتعاون مع الحكومة المنتخبة لتوسيع العدالة الاجتماعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس السلطة القضائية، الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية خلال لقاء معه اليوم الثلاثاء في مكتب الاخير وقال: "إن واجبنا جميعا، كمسؤولي النظام الإسلامي، هو استخدام كافة مواهبنا وقدراتنا بالتآزر والتكاتف بيننا لحل المشاكل وتحقيق تطلعات الشعب والمثل السامية والعادلة للثورة الإسلامية".

وأوضح ايجئي: "السلطة القضائية مستعدة للتعاون مع الحكومة المنتخبة في إطار تنفيذ أهداف بيان الخطوة الثانية للثورة الاسلامية وتنفيذ السياسات العامة، بما يتماشى مع تقارب القوى لتوسيع العدالة الاجتماعية".

وفي هذا اللقاء، شكر بزشكيان بدوره رئيس السلطة القضائية، وأكد عزمه على استخدام كل قدراته والتعاون مع باقي مسؤولي النظام لمعالجة مشاكل الناس وتحسين اوضاع اقتصاد البلاد، فضلا عن محاربة الفساد بجدية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946339

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