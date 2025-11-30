ما هو رحم بديل أو تاجير الرحم؟

وكالة مهر للأنباء: رحم بديل أو تاجير الرحم هو العملية التي تتكفل فيها امرأة بحمل جنين بدل امرأة أخرى أو زوجين، وبعد الولادة، تقوم بتسليم الطفل إلى الوالدين الطالبتين. تُستخدم هذه الطريقة عندما تكون الأم الوراثية غير قادرة على الحمل أو حمل الجنين لأسباب طبية أو جسدية أو حتى تركيبية، لكنها تمتلك بويضة سليمة ويمكن أن تكون الأم الجينية للطفل. في هذه الطريقة، عادةً ما يُنقل الجنين الناتج عن التلقيح الصناعي (IVF) بين بويضة وحيوان منوي للوالدين أو المتبرعين، إلى رحم المرأة البديلة، لتؤدي دور «مربية الجنين». تمنح هذه الطريقة الأزواج الذين حُرموا من الحمل لسنوات فرصة تجربة الأبوة والأمومة الجينية، وفي كثير من الحالات، تعيد لهم الأمل في حياتهم. ومن ناحية أخرى، تلعب المرأة البديلة بدورها من خلال قبولها لهذه المسؤولية الكبيرة دوراً مهماً في تحقيق حلم الوالدين، وعادةً ما تدخل في هذا الإجراء في إطار قانوني وعقدي محدد.

الشروط الطبية اللازمة لإجراء رحم بديل

رحم بديل أو تاجير الرحم هو عملية حساسة ومعقدة تتطلب فحصاً دقيقاً لحالة صحة المرأة البديلة والوالدين والجنين. إن الالتزام بالشروط الطبية ضروري لصحة الأم البديلة والطفل. ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى عدة أقسام رئيسية:

1. الشروط الطبية للمرأة البديلة

المرأة البديلة هي الشخص الذي يحمل الجنين في رحمها. لقبول هذا الدور، عادةً ما تكون الشروط التالية ضرورية:

صحة عامة جيدة: يجب أن تكون المرأة البديلة سليمة تماماً من حيث القلب والرئة والكلى وبقية الأعضاء الحيوية.

العمر المناسب: يُنصح عادةً بأن يكون بين ٢١ و ٣٥ سنة، لأن فرص الحمل الناجح وولادة طفل سليم تكون أعلى في هذا العمر.

تاريخ الحمل الناجح: وجود تجربة حمل طبيعية واحدة أو أكثر دون مشاكل يشير إلى صحة الرحم وقدرة المرأة على تحمل الحمل.

عدم وجود أمراض مزمنة: مثل السكري غير المسيطر عليه، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب أو اضطرابات التخثر، إذ قد تكون خطيرة.

الصحة النفسية: يجب أن تكون المرأة البديلة مستقرة نفسياً ولديها القدرة على إدارة الضغوط النفسية أثناء الحمل وبعد الولادة.

2. الشروط الطبية للوالدين الوراثيين

في طريقة تاجير الرحم الكاملة، غالباً ما تُستخدم البويضة والحيوانات المنوية من الوالدين الوراثيين. الشروط المهمة لهم تشمل:

صحة البويضة والحيوان المنوي: يجب أن تكون جودة البويضة والحيوان المنوي مقبولة لضمان نجاح التلقيح، وإذا لزم الأمر، يتم استخدام متبرع مناسب.

عدم وجود أمراض وراثية أو معدية: يجب على الوالدين إجراء الفحوصات الوراثية والمعدية لتقليل خطر نقل الأمراض إلى الجنين.

3. الشروط الطبية المتعلقة بالحمل

رحم سليم: يجب أن يكون رحم المرأة البديلة خالياً من الأضرار، الأورام الليفية أو المشاكل الهيكلية لضمان نمو الجنين بشكل جيد.

القدرة على تحمل أدوية IVF: لنقل الجنين، غالباً ما تُستخدم أدوية تحفيز المبايض والهرمونات، ويجب أن تكون المرأة البديلة قادرة على تحمل هذه الأدوية.

القدرة على الرعاية الطبية المستمرة: يجب أن تتمكن المرأة البديلة من إجراء الفحوصات، السونار، والمتابعات الطبية الدورية.

4. الفحوصات والتقييمات اللازمة

قبل بدء عملية تاجير الرحم، عادةً ما تُجرى مجموعة من الفحوصات:

فحص دم كامل وفحص وظائف الكبد والكلى

فحوصات هرمونية وصحة الخصوبة

فحوصات معدية (مثل التهاب الكبد، HIV، الزهري وغيرها)

سونار للرحم والمبايض

تقييم الصحة النفسية واستشارة قبل الحمل

الشروط القانونية والحقوقية لرحم بديل في إيران

في إيران، يُعد رحم بديل أو تاجير الرحم أحد طرق علاج العقم، وقد تم الاعتراف به رسمياً بدعم فقهي وعلمي، ويوجد له أطر قانونية وحقوقية واضحة. هذه الشروط الإيجابية تضمن تنفيذ عملية تاجير الرحم بثقة، وتنظيم، وأمان نفسي وقانوني.

1. التأييد الفقهي والشريعة

تعتبر المراجع الدينية في إيران استخدام تاجير الرحم في حالات محددة ووفقاً للشروط الشرعية أمراً جائزاً.

هذا التأييد الفقهي يسمح للعائلات بالاستفادة من هذه الطريقة دون القلق بشأن المسائل الشرعية.

من الضروري أن يتم الحمل في إطار الأسرة الحقيقية أو باتفاق قانوني بين الوالدين والأم البديلة.

2. عقد قانوني رسمي

قبل نقل الجنين، يتم إعداد عقد رسمي بين الوالدين والأم البديلة.

يشمل العقد الحقوق والمسؤوليات لكل طرف، الالتزامات المالية، الرعاية الطبية، وطريقة تسليم الطفل.

يمنع العقد القانوني حدوث نزاعات لاحقة ويضمن حقوق الطفل، والوالدين، والأم البديلة.

3. الحماية القانونية للطفل المولود

يُسجل الطفل الناتج عن تاجير الرحم في إيران كابن قانوني للوالدين الوراثيين.

يضمن ذلك الأمن القانوني للطفل، ويضمن له جميع الحقوق المدنية وحقوق الميراث.

4. الإشراف الطبي والقانوني

مراكز علاج العقم المعتمدة وتحت إشراف وزارة الصحة ملزمة بالالتزام بالمعايير الطبية والأخلاقية.

أي مخالفة أو سوء استخدام يمكن متابعته وفق القوانين الطبية والحقوقية.

5. الجوانب القانونية الإيجابية للأم البديلة

للأم البديلة حق الحصول على الدعم الطبي والمالي وفق العقد الرسمي.

تخضع خلال الحمل للمراقبة والرعاية القانونية والطبية، مما يضمن صحتها وصحة الطفل.

بعد تسليم الطفل، تكون التزاماتها المالية والقانونية محددة ونهائية وفق العقد.

مراحل إجراء عملية الرحم البديل من البداية حتى الولادة

تُعد عملية الرحم البديل مسارًا منظمًا ومخططًا خطوة بخطوة يشمل الفحص الطبي، الإخصاب في المختبر، الحمل، وولادة الطفل. تم تصميم هذه المراحل لضمان صحة الأم البديلة والجنين، وتمكين الوالدين من استلام طفلهما في ظروف قانونية وآمنة.

1. الاستشارة والتقييم الأولي

2. اختيار الأم البديلة

3. إعداد رحم الأم البديلة

4. إنتاج الجنين في المختبر (IVF)

5. نقل الجنين إلى رحم الأم البديلة

6. متابعة الحمل والرعاية الطبية

7. ولادة الطفل وتسليمه للوالدين

فادیاطب

شركة فادياطب تعد واحدة من أفضل شركات السياحة الصحية في إيران، حيث تقدم خدمات شاملة ومتميزة في مجال العلاج البديل تاجیر الرحم. بفضل فريقها الطبي المتخصص والتجارب الناجحة في هذا المجال، توفر الشركة للزوجين والأفراد الذين يبحثون عن أساليب حديثة في التخصيب، إمكانية الاستفادة من خدمات طبية متقدمة في بيئة آمنة وموثوقة. تغطي فادياطب جميع جوانب هذه العملية الحساسة، بدءًا من الاستشارات واختيار أفضل العلاجات، والتنسيق مع الأطباء المتخصصين، وإدارة الأمور القانونية والمالية، وصولاً إلى الإقامة والخدمات الداعمة طوال فترة العلاج. مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية وهدفها في تحسين نوعية حياة الأفراد، أصبحت الشركة واحدة من الوجهات الأكثر شهرة للسياحة الصحية.

