مساء اليوم...قاليباف يتوجه إلى سانت بطرسبرغ للمشاركة في اجتماع بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، مساء اليوم، إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، على رأس وفد برلماني، للمشاركة في الجمعية العامة البرلمانية لمجموعة بريكس.

وهذا هو أول ظهور لمسؤول إيراني رفيع المستوى في الاجتماعات العامة لمجموعة بريكس بعد عضوية بلادنا المؤكدة في هذه الاتفاقية المهمة. يعد السعي إلى استخدام قدرات بريكس في المعاملات المالية والتجارية أحد أهم أهداف زيارة الوفد البرلماني الإيراني الأعلى إلى سان بطرسبرغ.

وشارك في هذه الرحلة السيد شمس الدين حسيني رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس، وإبراهيم رضائي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية، والسيد روح الله موسوي ممثل أهالي لوردغان وشاهين جهانغيري ممثل أهالي أرومية، ومهدي صفري، الدبلوماسي الإيراني ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية برفقة رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف.

ومجموعة بريكس هي مجموعة دولية تقودها قوى اقتصادية ناشئة من بينها الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهي تتمتع، بحكم امتلاكها نحو نصف سكان العالم ونحو 40% من القدرة الاقتصادية العالمية، بموارد بشرية وطبيعية غنية. ولديه قدرة عالية على التأثير على الاقتصاد العالمي.

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