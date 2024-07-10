بحكم من قائد الثورة...تعيين حجة الإسلام أحمد مطهري بديلا لامام جمعة تبريز الشهيد آية الله آل هاشم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدر آية الله الخامنئي مرسوما عين فيه السيد الحاج الشيخ أحمد مطهري أصل ممثلاً جديداً للفقيه الديني في محافظة أذربيجان الشرقية وإماماً لخطبة الجمعة في مدينة تبريز.

وأعرب قائد الثورة الاسلامية في هذا الحكم مرة أخرى عن أسفه البالغ لعدم وجود حجة الإسلام آل هاشم، مشيدا بأسلوبه في خدمة الناس وحل مشاكل المدينة.

يذكر انه استشهد ممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز، آية الله محمد آل هاشم إلى جانب الرئيس الايراني السابق آية الله رئيسي ووزيرالخارجية حسين اميرعبداللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية اثر تحطم مروحيتهم في سماء تبريز مايو الماضي.

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