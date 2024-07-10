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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م

بحكم من قائد الثورة...تعيين حجة الإسلام أحمد مطهري بديلا لامام جمعة تبريز الشهيد آية الله آل هاشم

بحكم من قائد الثورة...تعيين حجة الإسلام أحمد مطهري بديلا لامام جمعة تبريز الشهيد آية الله آل هاشم

أصدر قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي مرسوما بتعيين حجة الإسلام أحمد مطهري أصل ممثلا جديدا للولي الفقيه في محافظة أذربيجان الشرقية وإمام جمعة تبريز بديلا لآية الله محمدعلي آل هاشم الذي استشهد في حادث تحطم مروحية رئيس الجمهورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أصدر آية الله الخامنئي مرسوما عين فيه السيد الحاج الشيخ أحمد مطهري أصل ممثلاً جديداً للفقيه الديني في محافظة أذربيجان الشرقية وإماماً لخطبة الجمعة في مدينة تبريز.

وأعرب قائد الثورة الاسلامية في هذا الحكم مرة أخرى عن أسفه البالغ لعدم وجود حجة الإسلام آل هاشم، مشيدا بأسلوبه في خدمة الناس وحل مشاكل المدينة.

يذكر انه استشهد ممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز، آية الله محمد آل هاشم إلى جانب الرئيس الايراني السابق آية الله رئيسي ووزيرالخارجية حسين اميرعبداللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية اثر تحطم مروحيتهم في سماء تبريز مايو الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1946375

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