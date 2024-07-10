الرئيس الايراني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية 30 يوليو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجتبي يوسفي في مقابلة صحفية اليوم الاربعاء: "بحسب القانون، ستقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب بعد مراسم تنصيبه من قبل قائد الثورة الاسلامية".

وأوضح عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: "بحسب الخطط المبرمجة فإن مراسم أداء اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الرابعة عشرة ستقام يوم الثلاثاء/30 يوليو المقبل".

وبموجب القانون، تقام مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية بعد تنصيبه من قبل قائد الثورة الاسلامية، في البرلمان بحضور رئيس المحكمة العليا، وأعضاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية وغيره من المسؤولين الوطنيين والعسكريين، حيث سيحلف الرئيس بأنه سيستخدم كافة موهبته وكفاءته في أداء المسؤوليات المنوطة به، ويوقع القسم في النهاية.

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