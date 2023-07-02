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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ١٠:٣٢ ص

تعاون ترکي سعودي في مجال التجارة

تعاون ترکي سعودي في مجال التجارة

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، ونظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي، العزم على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تغريدة عبر تويتر، قال بولات إن نظيره السعودي قدم له التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أنهما أكدا عزمهما على مواصلة الحوار القوي لتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين تركيا والسعودية.

وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة شراء السعوديين للمساكن في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 79.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ليبلغ عددها 296 مسكنا.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، صعد السعوديون إلى المرتبة الـ11 في قائمة الأجانب الأكثر شراء للمساكن في تركيا وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين.

المصدر: الأناضول

/انتهى/

رمز الخبر 1934584

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