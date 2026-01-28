تركيا: السلام والاستقرار في إيران أمران حيويان للأمن الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول، أصدر مجلس الأمن القومي التركي بيانًا اليوم الأربعاء جاء فيه: "ناقشنا التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران، ونؤكد أن السلام والاستقرار في إيران أمران حيويان للأمن الإقليمي".

وتابع البيان الصادر عن مجلس الأمن القومي التركي في هذا الشأن: "أنقرة مستعدة لتحمل كافة المسؤوليات مع شركائها فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وإرساء سلام دائم".

وأضاف البيان: "تواصل تركيا دعمها الثابت للجهود الرامية إلى ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية. وتستمر الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن ورفاهية الشعب السوري".