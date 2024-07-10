مسؤولون أميركيون يقرّون بفشل المرفأ الأميركي العائم في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرصيف الذي بناه الجيش الأميركي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سيتم إعادة تثبيته على الشاطئ لاستخدامه لعدة أيام، ولكن الخطة بعد ذلك هي إزالته بشكل دائم.

وعلقت الوكالة على أن هذا الأمر "يشكل الضربة النهائية للمشروع الذي عانى منذ فترة طويلة من سوء الأحوال الجوية وعدم اليقين الأمني وصعوبة توصيل الغذاء إلى أيدي الفلسطينيين الجائعين".

وقال المسؤولون إن الهدف هو إزالة أي مساعدات متراكمة ونقلها إلى المنطقة الآمنة على الشاطئ. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيقوم الجيش بتفكيك الرصيف والمغادرة. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد، بحسب الوكالة.

في السياق ذاته، أكد المحلل العسكري الإسرائيلي، عميحاي شتاين، لقناة "كان" الإسرائيلية، أنّ الرصيف العائم، الأميركي في غزة، الذي أُنفقت عليه مئات ملايين الدولارات،شوف يُفكك نهائياً بعد أيام.

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، طالب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة، في ختام شهر حزيران/يونيو الفائت، بإغلاق رصيف المساعدات لغزة، واصفاً العملية بأنها "غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال".

وحثّ روجرز، في رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الإدارة الأميركية على الوقف الفوري لهذه العملية الفاشلة، قبل وقوع مزيد من الكوارث، والنظر في وسائل بديلة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية براً وجواً".

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