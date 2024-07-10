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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م

القضاء العراقي يحكم بالاعدام على زوجة الإرهابي ابو بكر البغدادي

القضاء العراقي يحكم بالاعدام على زوجة الإرهابي ابو بكر البغدادي

حكمت محكمة جنايات الكرخ بالعراق بالإعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت محكمة جنايات الكرخ بالعراق حكما بالإعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بالعراق في بيان أن "الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وبين أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".

رمز الخبر 1946394

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