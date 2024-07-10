وزارة الخارجية الإيرانية تفتتح معرض "ألف وعشرون يوماً من العمل الجهادي" بحضور مخبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أقيم اليوم الأربعاء معرض "ألف وعشرون يوما من العمل الجهادي: بعض إنجازات السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة في 1020 يوما" بحضور الرئيس الايراني محمد مخبر وزير الخارجية بالوكالة، علي باقري وعائلة الشهيد أمير عبد اللهيان وجمع من المسؤولين ومدراء الحكومة والجهاز الدبلوماسي في قاعة الأمم بهذه الوزارة.

وزير الخارجية بالنيابة علي باقري، في حفل افتتاح هذا المعرض، أشار إلى الأهداف والمبادئ الرئيسية لنهج السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، وأوضح دور ومكانة الشهيدين رئيسي وأمير عبد اللهيان في النهوض بالسياسة الخارجية، والانجازات الدبلوماسي خلال فترة وزارتهم وخاصة في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف ومفاوضات رفع العقوبات.

ووصف علي باقري عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس بأنها أحد مظاهر الدبلوماسية النشطة لوزارة الخارجية في المجال المتعدد الأطراف والدولي، وأعرب عن أمله في استمرار هذه الإنجازات في الحكومة المنتخبة.

واستمراراً لهذا الحفل، كرم الرئيس بالوكالة محمد مخبر ذكرى رجال الدولة العزيزين والعظماء مثل الشهيد آية الله رئيسي والدكتور أمير عبد اللهيان، اللذين كانا من الشخصيات النادرة و الفريدة، وثمن إنجازات الحكومة الثالثة عشرة في مجال السياسة الخارجية وشرح سمات شخصية الشهيد أمير عبد اللهيان ووصفه بالشخصية "العظيمة والنبيلة".