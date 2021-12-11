امير عبداللهيان: نستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية لرفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم (السبت) في اجتماع مع سفراء إيران لدى دول الجوار: "في مجال عدم الفعالية ورفع العقوبات تم اعطاء هذه المسؤولية للجهاز الدبلوماسي ".

وفي إشارة إلى سياسة الحكومة الثالثة عشرة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة دون النظر إلى محادثات فيينا، قال أمير عبد اللهيان: "من واجبنا أن نساعد على احقاق هذا الشعار وسياسة حكومة الدكتور الرئيسي من خلال النهج الجهادي.

وفي الوقت نفسه فإن واجب الجهاز الدبلوماسي هو ان يستخدم كل جهوده الدبلوماسية والمعرفيه وخبرته لرفع وإزالة العقوبات الجائرة والأحادية الجانب المفروضة على ايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية حتى نتمكن من خلال جهودنا وارشادات قائد الثورة الاسلامية ونهج الرئيس الايراني نساعد البلد لكي يعبر هذا الوادي.

واعتبر امير عبداللهيان ان الاهتمام بدول آسيا كأحد أولويات السياسة الخارجية للحكومة، حيث انها أعدت خطط الحكومة الثالثة عشرة التي تبلغ مدتها أربع سنوات في هذا الصدد. من خطط الحكومة الجادة ايضا إيلاء اهتمام خاص بالإيرانيين في الخارج وإزالة الخلاف بين الإيرانيين في الخارج والداخل.

وأوضح وزير الخارجية أنه خلال الأيام المقبلة، سيعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج برئاسة السيد ابراهيم رئيسي و الموافقة على القانون الشامل لحماية الإيرانيين في الخارج سيكون أيضا إحدى نتائج هذا الاجتماع.

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