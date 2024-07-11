  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٠٥ م

بزشكيان: ايران لا تضع اي قيود امام تطوير العلاقة مع صربيا

بزشكيان: ايران لا تضع اي قيود امام تطوير العلاقة مع صربيا

اكد الرئيس المنتخب، مسعود بشكيان، اليوم الخميس، في اتصال هاتقي ، مع الرئيس الصربي ان ايران لا تضع اي قيود امام تطوير العلاقات مع صربيا.

وافادتت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ردا على اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الصربي ان ايران لا تضع اي قيود على تمتين العلاقات مع صربيا.

وقد اجرى الرئيس الصربي الكسندر فيتشيتش مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب لتقديم التهاني له وتمنياته له بالتوفيق وقال ان العلاقات بين ايران وصربيا توسعت ابان عهد الرئيس الراحل اية الله رئيسي، ونامل خلال رئاستكم، النهوض بها وتوسيع التعاون في كافة المجالات.

اما الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان فقد اشار في الاتصال الهاتفي الى انه تولى رئاسة مجموعة الصداقة البرلمانية في البرلمان الايراني وقال ان لديه معرفة جيدة حول صربيا معربا عن امله باستخدام الطاقات المتاحة للمزيد من تمتين العلاقات والتعاون بين البلدين.

واكدان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحترم وحدة اراضي جميع البلدان قائلا ان ايران لا تضع قيودا امام تعميق العلاقات مع صربيا

رمز الخبر 1946412

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات