بزشكيان: إيران تولي أهمية كبيرة لبلد العراق العظيم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة والخطيرة وأيضا في طريق تحسين العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين إيران والعراق.

ووصف عبد اللطيف رشيد العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق بأنها عميقة وقوية وتتوافق مع مصالح البلدين، وأكد اهتمام بلاده بالحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها وكذلك إيجاد الأساس لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.

ومن جانب اخر أعرب مسعود بزشكيان، عن شكره للحكومة والشعب العراقي على تهنئتهما، وأعرب عن أمله في تعميق وتطوير هذه العلاقات في المستقبل القريب بالتعاون مع كبار المسؤولين في البلدين.

واشار بزشكيان إلى أننا نولي أهمية كبيرة لبلد العراق العظيم، وثمّن الرئيس المنتخب جهود رئيس هذا البلد في تطوير العلاقات بين إيران والعراق وقال: إن البلدين لديهما وجهات نظر ومواقف مشتركة في العديد من المجالات، وهو ما يناسب تعميق العلاقات وتطوير التعاون.

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