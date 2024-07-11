قاليباف: بوتين اكد استمرار توسيع العلاقات بين ايران وروسيا على غرار عهد اية الله رئيسي

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في حسابه الشخصي على منصة "اكس": ناقشت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متابعة الاتفاق المالي بين البلدين وكذلك مشروع الممر وشددت على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية.

واضاف "ان الرئيس الروسي طمان بشان استمرار توسيع العلاقات بين ايران وروسيا على غرار عهد اية الله رئيسي وطلب مني ابلاغ تحياته الحارة وافضل تمنياته لقائد الثورة الاسلامية المعظم والشعب الايراني."

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالودين ورئيسة المجلس الفدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو للمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.