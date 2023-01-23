وفد مجلس "الدوما" الروسي يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس مجلس الدوما الروسي "فياتشيسلاف فولودين " والوفد المرافق له ليل الاحد الى طهران وكان في استقباله علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشوري الاسلامي.

ومن بين المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الزيارة عقد لقاء بين رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس مجلس الدوما الروسي و عقد اجتماع اللجنة العليا البرلمانية الايرانية - الروسية المشتركة لدورتها الثالثة.

وسيرافق فولودين في هذه الزيارة رؤساء اللجان النيابية في البرلمان الروسي.

وسيلتقي فولودين مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، ومسؤولين ايرانيين آخرين في طهران.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون بين برلماني الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يتبادل مسؤولو البلدين وجهات النظر حول توسيع العلاقات التجارية بين طهران وموسكو وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجالات النقل والاستثمار والطاقة.

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