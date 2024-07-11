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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:١٦ م

قاليباف يلتقي بوتين في روسيا

قاليباف يلتقي بوتين في روسيا

التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، اليوم الخميس، الرئيس الروسي،واجرى مباحثات ثنائية معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الذي يزور روسيا، اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقد اللقاء على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية العامة لمجموعة بريكس المنعقد في سانت بطرزبورغ.

ومثلت مواجهة الاحادية القطبية وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين اهم الموضوعات التي تطرق اليها الطرفان في اللقاء.

وكان رئيس البرلمان الايراني قد التقى في وقت سابق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين.

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالدوين وكذلك رئيس المجلس الاتحادي الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو، وذلك للمشاركة في الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.

رمز الخبر 1946411

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