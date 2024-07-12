قاليباف یغادر سان بطرسبرغ متوجهاً إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر ظهر اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، مدينة سان بطرسبرغ الروسية متوحها الى العاصمة الايرانية طهران.

وكان قاليباف قد سافر إلى روسيا على رأس وفد برلماني لحضور اجتماع رؤساء برلمانات دول البريكس في مدينة سان بطرسبرغ.

وخلال هذه الرحلة، بالإضافة إلى كلمته في الجمعية البرلمانية لمجموعة البريكس وقمة البريكس، ناقش قاليباف أهمية تطوير العلاقات في لقاءات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظرائه من برلمانات روسيا وإثيوبيا وتركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وطاجيكستان وناقش معهم العلاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف واستخدام القدرات الاقتصادية والجيوسياسية للجمهورية الإسلامية الايرانية في دول البريكس وشانغهاي.

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