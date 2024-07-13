قاليباف يعلن عن حذف الدولار من معاملات إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في مقابلة مع قناة رشا تودي التلفزيونية: "هناك علاقات عميقة بين البلدين إيران وروسيا".

وقال محمد باقر قاليباف: لدينا مصالح مشتركة وأعداء مشتركون أيضا. وفي المنطقة الأوراسية، يمكننا أن نرى أن إيران وروسيا دولتان مهمتان. وهناك علاقات عميقة بين البلدين. خلال رحلتي السابقة إلى روسيا، قمت بتسليم الرسالة المكتوبة من سماحة القائد، إلى سيد بوتين. لدينا نوع من الاتفاق طويل الأمد بين البلدين وهو شامل للغاية. وتغطي هذه الاتفاقية مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية والدفاعية.

وأضاف محمد باقر قاليباف: لقد أتاحت لنا مجموعة بريكس فرصة مهمة للغاية. وفيما يتعلق بالدولرة، فإن جميع المعاملات بين إيران وروسيا تتم بدون الدولار. كل ذلك بسبب الأساليب الخاطئة وغير الصحيحة التي اتبعتها أمريكا في تعاملها الأحادي.

وقال محمد باقر قاليباف: لقد خلق الناتو أيضًا بيئة أدت إلى إنشاء منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. تنمو هذه المنظمات والمؤسسات بسرعة، وحتى الحرب بين روسيا وأوكرانيا ترجع جذورها إلى السياسات الأمريكية الخاطئة.

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