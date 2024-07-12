وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أمريكي موضوع الأموال الإيرانية المجمدة بالعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقي، فان "فؤاد حسين أكد على أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية العراقية في مختلف المجالات"، مشيراً إلى "الرغبة المشتركة في توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين".



وتناول الحديث عدة محاور أساسية، من بينها الأموال الإيرانية في العراق، وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى موضوع الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، مشدداً على ضرورة إيجاد حل سريع وعادل يخدم مصلحة الطرفين ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة.



في موضوع آخر، أعرب وزير الخارجية، عن قلقه بشأن الوضع في غزة والأوضاع المتدهورة في القطاع، كما أعرب عن قلقه من امتداد النزاع إلى جنوب لبنان، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.د

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