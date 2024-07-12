قاليباف: خطنا الأحمر هو تغيير الحدود في دول جوار ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني الذي يتواجد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، قال في لقاء مع نائب رئيس برلمان ارمينيا: "إن سياستنا المحددة في الحكومتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة والبرلمانين الحادي عشر والثاني عشر الايراني هي توسيع العلاقات مع جيراننا".



واضاف قاليباف: "خطنا الأحمر هو حدوث اى تغيير حدودي في دول جوار إيران وقد أكدنا على ذلك مرات عديدة".



وتابع: "علاقاتنا الاقتصادية مع أرمينيا مناسبة وعلينا أن نتحرك نحو تطويرها".



وشدد رئيس مجاس الشورى الاسلامي الايراني في هذا اللقاء: "من مفاخر الجمهورية الإسلامية هي وجود ممثلي الديانات السماوية في البرلمان".

هذا ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فالودين ورئيسة المجلس الفدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو للمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس.



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