إيران تعلن استعدادها للمشاركة في تحسين المكانة الدولية لمجموعة بريكس باستخدام قدراتها الإعلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرض كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام، في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء دوائر الإعلام والمتحدثين الرسميين للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، مقترحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال دور الدول الأعضاء في مجال الإعلام والمعلومات وأوضح تحقيق الأهداف مثل تحقيق عالم عادل ومتعدد الأقطاب.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في هذا الاجتماع الذي استضافته موسكو، عن آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع حول قضايا مثل العمل الجماعي لوسائل الإعلام في الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لتعزيز الموقف الدولي لدول بريكس. وتهدف هذه المجموعة إلى تعميق العلاقات بين وسائل الإعلام الوطنية للدول الأعضاء بهدف خلق إطار لفضاء معلوماتي مشترك، واستخدام أدوات الدبلوماسية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي في السياسة الخارجية ومكافحة تدفق الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

وشدد كنعاني في كلمته على ضرورة إنشاء شبكة معلومات لبريكس من أجل إعلام وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في بريكس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: مواجهة التيارات ضد الأنشطة الإعلامية الحرة للدول الأعضاء في الغرب، ومواجهة الحملات الكاذبة والمضللة والأخبار الكاذبة، ومواجهة الآثار السلبية للعقوبات الأحادية والإجراءات القسرية الأحادية الجانب إحدى وظائف شبكة المعلومات هذه.

وتابع: يبدو من الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي بين أعضاء الدول الأعضاء من خلال ربط شبكات المعلومات والأخبار الخاصة بالأعضاء وإنشاء آلية لتبادل الأخبار في المجالات التي تهم الطرفين.

وأوضح ناصر كنعاني أن الدبلوماسية الإعلامية أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من النشاط الدبلوماسي، لأن الإعلام هو أقوى أداة لنشر آراء ورسائل ومواقف الدول من قبل الدبلوماسيين.

وأضاف: إذا كانت القوى المهيمنة سعت من قبل إلى تحقيق أهدافها ومصالحها باستخدام القوة العسكرية والإجراءات القسرية، فإن الإعلام والشبكات الافتراضية في العصر الحاضر هي التي لا تستخدم القوة ولكن لديها تاثيرها.

وأشار رئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام الإيراني: في الوقت نفسه، تحاول وسائل الإعلام التابعة للكتلة الغربية تضليل الرأي العام من خلال خلق حملات إعلامية كاذبة، ويمكننا، كدول أعضاء في بريكس، تعزيز التعددية ومواجهة الأحادية للغرب في مجال الإعلام، ومن خلال تعميق علاقاتنا الإعلامية وحشد قدراتنا الإعلامية والدبلوماسية الرقمية، دعونا نتعامل مع هذه الاتجاهات الإعلامية المدمرة.

وأشار كنعاني: ما هو الآن أكثر أهمية من أي عنصر آخر في مسار العدالة الإعلامية والصحة هو دورة إنشاء وتسليط الضوء على وسائل الإعلام لتعزيز التعددية وخلق تدفق إعلامي حر وعادل وبناء.

وأضاف: وفي هذا الصدد يعتبر التمثيل والظهور من الوظائف الأساسية للإعلام في عكس حقائق العالم الخارجي.

وواصل رئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام الإيراني مناقشة جدول أعمال هذا الاجتماع في مجال إنشاء آليات مشتركة للاستفادة من القدرة الإعلامية لدول بريكس في طريق تحقيق أهداف هذه المجموعة، وقال: إن العمل المشترك في تعزيز الأهداف والتغطية الإعلامية لقمة بريكس القادمة في كازان يمكن أن يكون مناورة مشتركة لاتخاذ خطوة عملية نحو تعبئة القدرات الإعلامية للأعضاء نحو الأهداف المشتركة.

وأشار كنعاني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي إحدى الدول الرائدة في منطقة غرب آسيا في مجال تطوير الإعلام، وأعلن استعداد بلادنا للمشاركة في تحسين المكانة الدولية لمجموعة بريكس باستخدام قدراتها الإعلامية.