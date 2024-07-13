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١٣‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٥٣ ص

إثيوبيا تؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس ضد نشر الأكاذيب

إثيوبيا تؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس ضد نشر الأكاذيب

انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية خلال لقاء مع نظيره الايراني، الاستخدام الذريع لحقوق الإنسان والهياكل الدولية المتعلقة بهذا المجال من قبل الدول الغربية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نيبو تادلا، يوم الجمعة، مع ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الايرانية ورئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية الإيرانية، على هامش اجتماع المتحدثين باسم أعضاء مجموعة بريكس في موسكو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية على أهمية تعزيز التعاون ضد الأخبار الكاذبة ونشر الأكاذيب ضد دول مثل إيران وروسيا وإثيوبيا، وتحدث عن ضرورة تطوير التعاون في هذا المجال.

ومن جانب اخر اكد كنعاني المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا، على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس ضد نشر الكراهية ونشر الأكاذيب في وسائل الإعلام بهدف تدمير صورة الدول المستقلة في العالم.

وشدد على ضرورة التعاون ضد الاستخدام الانتقائي والذرائعي لحقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية وكذلك ضد الإرهاب.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1946449

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