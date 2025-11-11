  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٧ م

بقائي يؤكد على تطوير التعاون الإعلامي بين إيران ودول العالم

أكد المتحدث باسم الخارجية "إسماعيل بقائي"، اليوم الثلاثاء خلال لقائه مع المستشارين الإعلاميين وخبراء الدبلوماسية العامة في السفارات الأجنبية المعتمدة في طهران، أكد على ضرورة تطوير التعاون الإعلامي بين إيران ودول العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بقائي" الذي يراس مركز الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، استعرض خلال الاجتماع هذا، مسؤوليات وأنشطة "المركز"؛ منوها بالإمكانيات والفرص المتاحة لتطوير التعاون الإعلامي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبقية الدول.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية توسيع الاتصالات الإعلامية بين الدول؛ معلنا استعداد مركز الدبلوماسية العامة بالخارجية الايرانية لتسهيل التبادلات الإعلامية واستقبال الوفود الإعلامية من مختلف الدول.

وشرح "بقائي"، خلال الاجتماع، مواقف الجمهورية الاسلامية من التطورات الإقليمية والدولية؛ مشددا على أهمية دور الملحقين الإعلاميين لدى السفارات في نقل الأحداث المتعلقة بإيران بدقة.

