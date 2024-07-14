بزشكيان: ايران لن تتخلى ابدا عن الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) إسماعيل هنية بالدعم الذي تقدمة الجمهورية الاسلمية الايرانية للقضية الفلسطينية.

وافادت وسائل اعلام فلسطينية ان هنية اجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان.

وقال هنية خلال الاتصال الهاتفي اننا نثمن الدور الايراني في دعم القضية الفلسطينية وندعو للمزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية لوضع نهاية للاعتداءات الاسرائيلية.

وفيما يخص المحادثات غير المباشرة لوقف اطلاق النار مع الكيان الصهيوني قال هنية ان المقاومة ابدت مرونة في محادثات تبادل الاسرى، لكن رد نتنياهو جاء على شكل ارتكاب الجرائم ضد المدنيين.

اما الرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان فقد اكد خلال الاتصال الهاتفي اننا لن نتخلى ابدا عن الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة.

وقالت حماس ان هنية ناقش خلال الاتصال الهاتفي التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالابادة الجماعية التي يجترحها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.