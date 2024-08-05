اللواء سلامي: استشهاد العشرات من الصحفيين في غزة يدل على الروح العظيمة التي يتمتع بها الصحفيون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء حسين سلامي في مراسم تكريم الصحفيين الذي أقيم صباح اليوم في جامعة الثورة الإسلامية: ان الصحفيون شرفاء وكتاب تاريخ الثورة الإسلامية، ويشرفني أن أكون معكم.

وعزى باستشهاد إسماعيل هنية وقال: نحن أمام أحداث مختلفة وهي تتزايد؛ في يوم من الأيام كانت القوى التي تقرر خلق الأحداث، لكن اليوم تغير الوضع وسقط العشرات من الصحفيين الشهداء في واحدة من أغرب المواجهات الإنسانية وهذا الامر يظهر الروح العظيمة للصحفيين.

وقال القائد العام لحرس الثورة: الإنسان هو الذي يصنع العالم بالطريقة التي تتشكل بها الأفكار والآراء، العالم هو عالم الكلمات، وهذا القرن هو قرن موت المسافات، وأحياناً الأخبار والأحداث البعيدة، تصل إلينا في وقت أبكر من الأحداث من حولنا.

وأوضح اللواء سلامي أن ساحة المعركة انتقلت إلى خارج الموقع الجغرافي، وقال: "التكنولوجيا جعلتنا نتواصل مع الأحداث من أي جزء من العالم في نفس الوقت، والإنسان هو الموضوع الرئيسي للصراع، الأصوات والأفكار والآراء هي أساس تشكيل عالم الإنسانية اليوم".

ساحة المعركة انتقلت الى خارج الموقع الجغرافي

وقال اللواء سلامي: من أجل تصفية الذهن، لا بد من خلق السيناريوهات الصحيحة. معظم المعلومات التي يتم نشرها في المجتمع غير صحيحة ومزيفة، فالقيم في المجتمعات مختلفة، في مجتمع ممكن ان تكون الأخلاق والعفة والتضحية بالنفس قيما، وفي مجتمعات أخرى ممكن ان تكون القيم مختلفة تماما. بناء العقل هو أهم عنصر في المجتمع.

تدمير قيم المجتمع هو أخطر تهديد للمجتمع

واعتبر القائد العام لحرس الثورة أن تدمير قيم المجتمع هو أخطر تهديد للمجتمع وقال: الأعراف مهمة جداً في المجتمعات الإنسانية وهذه هي الأعراف التي تشكل المجتمعات. إن خلق الشكوك حول المعتقدات هو أحد أهم أشكال التهديدات في المجتمعات. إن العمى السياسي والجهل السياسي والعمى الثقافي من الأخطار التي تهدد المجتمع.

وفي إشارة إلى هجوم الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في سوريا في 1 أبريل، قال اللواء سلامي: “استشهاد العميد زاهدي قادنا إلى عملية الوعد الصادق، وكان من الممكن أن تقودنا هذه الأحداث إلى الجانب الآخر، ولعب الصحفيون دوراً مهماً في توجيه الأفكار، بعد عملية الوعد الصادق وصلنا إلى استشهاد رئيسي والانتخابات، وواجهنا على الفور استشهاد هنية، وهذا يدل على أن الزمن في سلسلة الأحداث.

وقال اللواء سلامي: عليكم أيها الصحافيون أن تنتبهوا إلى الكلام الذي تكتبونه. كل تصرف تقوم به يحدث تغييرا في المجتمع ونحن مجتمع يحتاج إلى المعلومة الصحيحة لكوننا في قلب الأحداث.

وذكر أنه لولا الصحفيين لدفنت هذه الجرائم البشعة للكيان المجرم وداعميه مع هذه الجثث، مضيفا: لولا الصحفيين لما استطعنا أن ننقل عظمة ما حدث.

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