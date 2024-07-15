انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق وكالة "سانا" أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية أمام الناخبين في المحافظات كافة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.



وأكد رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد أن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته.



ويبلغ عدد المرشحين 1516 مرشحاً، يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، وتم تحديد 8151 مركزا للاقتراع بجميع المحافظات السورية.



انتهى/